Fünf Küsse, fein drapiert und zufällig: Anna Kolodziejska bei Bernd Kugler

Innsbruck – Keine einfache Stoffbahn, sondern eine unbehandelte Leinwand hat Anna Kolodziejska da in der aktuellen Ausstellung „Närrisches Spiel in 5 Küssen“ bei Bernd Kugler in Innsbruck ausgelegt. In dieser Schau hat der Innsbrucker Galerist fünf seiner „HauskünstlerInnen“ den roten Teppich ausgerollt, die mit jeweils einer Arbeit Einblick in ihr Werk geben. Und damit das gesamte Spektrum des Galerieprogramms auf einen Blick auffächern: Neben dem konzeptuellen Zugang von Kolodziejska, wo Malerei skulptural wird, findet das vor allem als Flachware auf der Wand statt.