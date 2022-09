Achammer mit 89 Prozent wiedergewählt: SVP demonstrierte Einigkeit

Achammer sprach offen die Probleme in seiner Partei an. Er wurde mit 89 Prozent gewählt.

Meran – Innerparteiliche Fehden, Zerreißproben, ein abgekühltes Verhältnis zwischen Parteiobmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher: Die Südtiroler Volkspartei erlebt derzeit schwierige Zeiten und rutschte jüngsten Umfragen zufolge in der Wählergunst auf 37 Prozent ab.

Bei den Landtagswahlen vor vier Jahren erreichte die SVP 42 Prozent. Dennoch wurde Achammer gestern bei der 65. Landesversammlung in Meran eindrucksvoll mit 89 Prozent in seinem Amt bestätigt. Er war einziger Kandidat um den Parteivorsitz.

In seiner Rede ging der wiedergewählte Parteichef offen auf Problemzonen in der Sammelpartei ein. Sie wurde durch die Affäre rund um die Vergabe von Buskonzessionen im Frühjahr arg gebeutelt. „Wir müssen den Schalter umlegen“, meinte Achammer. Und: „Das gemeinsame Ganze muss wieder vor die persönlichen Differenzen gestellt werden.“ Es benötige eine neue Bereitschaft zum Kompromiss, auch von den Verbänden. Innerhalb der Partei sei eine neue Debattenkultur nötig. Vor allem von der ersten Reihe in der Partei fordere er absolute Integrität.