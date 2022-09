Proteste werden lauter: „Wohnraum in Innsbruck kaum noch leistbar“

Innsbruck – Bereits vor den Sommerferien machte die Alternative Liste Innsbruck (ALI) öffentlichkeitswirksam auf die problematische Wohnraumsituation in Tirol, speziell in Innsbruck, aufmerksam. Gestern gab es erneut eine Protestaktion gemeinsam mit den Gewerkschaftlichen Linken .

Von politischer Seite wurden zwar raumordnerische Verbesserungen und eine Leerstandsabgabe auf den Weg gebracht. Doch die Leerstandsabgabe sei lächerlich im Vergleich zu den Gewinnen, die Immobilienspekulanten erzielen, sagte Mesut Onay (ALI). Vor der Anna-Säule hatten die Organisatoren 1:1 den Grundriss einer in der Heilig-Geist-Straße existierenden, 70 m² großen Wohnung aufgezeichnet. Der Mietpreis: 1987 €. Die Stadt habe einst ihr Okay zum Bau der Immobilie gegeben, die nun zur Hälfte leerstehe. Laut Jens Weise (ALI) stehen rund 6700 Wohnungen in Innsbruck leer. Als Berechnungsbasis dienten offizielle Stichproben bei einem Drittel der Innsbrucker Wohnungen. Weise: „Bei 8,6 % davon war weder ein Neben- noch ein Hauptwohnsitz gemeldet.“