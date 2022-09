Elke Kahr zu Besuch: KPÖ Tirol bekommt Rückenwind aus Graz

Innsbruck – Prominente Unterstützung im Landtagswahlkampf bekommt die Tiroler KPÖ-Spitzenkandidatin Pia Tomedi von den Grazer Genossen samt Bürgermeisterin Elke Kahr. Gemeinsam waren sie gestern im Olympischen Dorf und in der Reichenau unterwegs. Anders als die anderen Parteien sei man, betonte Kahr, die sieben Tage pro Woche bei Sprechstunden das Ohr am Bürger hat. „Zuhören muss man. Die Leute sagen einem, was falsch läuft“, sagt sie. Und dann werde gehandelt.