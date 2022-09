Nach 21:32-Pleite gegen Linz rauchen in Schwaz die Köpfe

Für Petar Medic (l.) und Co. gab es zum HLA-Saisonauftakt gegen Linz kein Durchkommen.

Linz – Noch viel Luft nach oben hat Sparkasse Schwaz Handball Tirol nach dem HLA-Saionauftakt gegen Linz. Die Oberösterreicher deckten die Schwächen der Tiroler am Freitag schonungslos auf, bei der 21:32-(7:17)-Niederlage hatten die jungen Adler nicht den Funken einer Chance.

Dementsprechend ernüchternd fiel das Fazit von Neo-Trainer Klaus Hagleitner nach seinem ersten Pflichtspiel aus. „Wir wussten, dass es schwierig wird, aber die Erwartungen waren natürlich ganz anders. Wir hatten gehofft, unseren Weg gleich im ersten Spiel bestätigt zu sehen. Doch leider ist nichts von dem aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte das Tiroler Handball-Urgestein, das nach erfolgreichen Jahren mit medalp Innsbruck nun in Schwaz Akzente setzen will.