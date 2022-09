Haie-Test gegen Liga-Neuling Asiago: Helewka und Co. proben Ernstfall

„Es war schön, gleich vor den Fans zu treffen“, erinnert sich Haie-Angreifer Adam Helewka gerne an seinen Treffer zum 1:0 beim 6:2-Sieg gegen die Bietingheim Steelers im ersten Heim-Test zurück. Der 27-jährige Kanadier hat in seiner bewegten Eishockey-Karriere auch schon einiges erlebt. Nach einem NHL-Draft mit 19 Jahren von den San Jose Sharks reichte es in jungen Jahren aber nicht zu einem Einsatz in der besten Eishockeyliga der Welt aus. „Es ist schon schwer, nur zu einem NHL-Einsatz zu kommen, aber ich habe dennoch viel gelernt“, notiert der Angreifer, der nach seinen Übersee-Stationen (AHL und WHL) in der Saison 2019/20 zunächst bei Barys Nur-Sultan in der russischen KHL und dann in Linköping in der Schwedischen Hockey-Liga vorspielte, ehe er die Vorsaison wieder bei den Cleveland Monsters in der American Hockey League verbrachte.