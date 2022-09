TT-Kommentar zur WSG-Pleite in Salzburg: Okungbowa darf sich trotzdem freuen

Salzburgs Pflichtsieg über die WSG Tirol lässt sich mit dem Spruch „Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“ relativ gut in Worte fassen. Dem Serienmeister fehlt in der bisherigen Bundesliga-Saison nach hochkarätigen Abgängen zwar jene erdrückende kollektive Dominanz vergangener Tage, gegen die WSG reichten aber stärkere Spielphasen letztlich aus, um ungefährdet drei Zähler einzufahren. In den seltenen Umschaltmomenten fehlten dem Offensivmotor der WSG, den Cheftrainer Thomas Silberberger im Finish mit den Jokern Thomas Sabitzer (erster Einsatz nach seiner Rückkehr) und Lautaro Rinaldi beleben wollte, die nötigen PS, um die Bullen in Gefahr zu bringen.