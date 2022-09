Neues Schuljahr bringt neues Pflichtfach "Digitale Grundbildung"

Wien – Das neue Schuljahr bringt in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und der Mittelschule mit "Digitale Grundbildung" einen neuen Pflichtgegenstand. Das Fach soll das inhaltliche Gegenstück zur im Herbst 2021 begonnenen Ausstattung der Schüler mit günstigen Endgeräten sein. Auf dem Lehrplan stehen aber nicht nur sogenannte "informatische" Fähigkeiten, sondern auch Medien- und Anwendungskompetenz.

Ganz neu ist die"Digitale Grundbildung" nicht: Sie wurde bisher aber als sogenannte "verbindliche Übung" unterrichtet – also ohne Benotung. Die Schulen hatten außerdem die Wahl: Sie konnten für die verbindliche Übung zwischen zwei und vier Wochenstunden über die gesamten vier Jahre AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule gerechnet reservieren (also im Schnitt zwischen einer halben und einer Wochenstunde pro Klasse Anm.) bzw. sie auch anstatt eigener Stunden in den Fachunterricht anderer Gegenstände integrieren.