LASK verlor Tabellenführung mit Heim-Remis gegen Ried

LASK - Ried 1:1

Der LASK hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag an Meister Salzburg verloren. In der 7. Runde mussten sich die Linzer, die 55 Minuten in Unterzahl agierten, gegen Ried mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und rutschten einen Punkt hinter die "Bullen" auf Platz zwei zurück.

Altach - Rapid Wien 0:1

Rapid ist mit einem mühsamen 1:0-(1:0)-Erfolg bei Schlusslicht Altach nach drei Partien mit nur einem Punkt auf die Siegerstraße der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Yusuf Demir sorgte mit dem einzigen Treffer (9.) für die frühe Entscheidung, dank der das Team von Ferdinand Feldhofer weiterhin Fünfter ist. Altach, das nach einer schwachen ersten eine starke zweite Hälfte nicht nutzen konnte, ist nach der vierten Niederlage en suite weiterhin Tabellenletzter.

Für Altach-Coach Miroslav Klose erwies sich der vermeintliche Schachzug, bei der Cup-Niederlage gegen die Admira die A-Garnitur zu schonen, als doppelter Rohrkrepierer - zumindest vor der Pause. Denn sein Team hatte gegen die ambitioniert startenden Rapidler nichts auszurichten. Nach einem ersten Warnschuss von Marco Grüll, den Goalie Tino Casali parierte (3.), nutzte Demir eine defensive Fehlerkette zur frühen Führung. Ferdi Druijf, erstmals in dieser Saison in der Startformation, verlängerte einen Ball auf den Offensivmann, der völlig allein stand und auch im zu weit vor dem Tor postierten Casali kein Hindernis mehr hatte und locker einschob.

Rapid versäumte es in der Folge aber, gegen die offensiv völlig harmlosen und auch in den Zweikämpfen schwachen Hausherren nachzulegen. Gefahr ging vor Seitenwechsel lediglich von einem Kopfball Sebastian Aigners am eigenen Tor vorbei aus (22.). Kurz davor hatte Aigner Manuel Thurnwald ersetzt, der mit einer Oberschenkelblessur vom Feld musste (10.).

Dass sich Rapids Versäumnisse nicht rächten, war schließlich auch Glück. Denn Altach kam wie verwandelt aus der Kabine und dominierte die zweite Hälfte klar. Erst war es ein Schuss von Atdhe Nuhiu (47.), dann einer von Jan Jurcec (55.), der knapp am Rapid-Tor vorbeistrich. Grün-Weiß hatte einzig harmlose Distanzschüsse Demirs (65.) und Patrick Greils (69.) zu verzeichnen und wurde bei einem missglückten Klärungsversuch Aleksa Pejics im Finish nur noch von der Stange vor dem Ausgleich gerettet (88.). Altach kam aber trotz achtminütiger Nachspielzeit nicht mehr zum Treffer.

WAC - Austria Klagenfurt 3:4

Austria Klagenfurt hat ein furioses "Duell um Kärnten" in der Bundesliga beim Wolfsberger AC für sich entschieden. Die Mannschaft von Peter Pacult setzte sich am Sonntag in einer torreichen Partie trotz zweimaligen Rückstands mit 4:3 (2:2) durch und kletterte damit nach sieben Runden auf den sechsten Tabellenplatz. Für den WAC um Coach Robin Dutt war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen und nach dem Europacup-Aus die nächste Enttäuschung.

Tai Baribo (8.) und Raphael Schifferl (28.) hatten die Dutt-Elf zweimal in Führung gebracht, doch Nicolas Wimmer (17.), Markus Pink per Doppelpack (36., 60.) und Christopher Cvetko (68.) ließen die Klagenfurter am Ende jubeln. Nikolaos Vergos machte es mit einem Handelfmeter in der Schlussphase noch einmal spannend (85.). Für Pacult war es der 100. Sieg als Trainer in der Bundesliga. Die Austria hat damit acht Punkte auf dem Konto, der WAC damit weiter nur fünf. Beide Teams hatten unter der Woche klare Cup-Erfolge gefeiert, der WAC nahm die Hürde Deutschlandsberg (5:1) locker, die Pacult-Elf hatte in Bregenz (5:0) keine Probleme.

Tore: 1:0 ( 8.) Baribo, 1:1 (17.) Wimmer, 2:1 (28.) Schifferl, 2:2 (36.) Pink, 2:3 (60.) Pink, 2:4 (68.) Cvetko, 3:4 (85.) Vergos (Handelfmeter) Altach - Rapid Wien 0:1 (0:1). Tor: Demir (9.).

Tor: Demir (9.). LASK - Ried 1:1 (1:0) Tore: 1:0 (45.+2) Nakamura, 1:1 (77.) Pomer 🟢 Samstag: Red Bull Salzburg - WSG Tirol 2:0 (1:0). Tore: 1:0 (13.) Okafor, 2:0 (79.) Diarra

Tore: 1:0 (13.) Okafor, 2:0 (79.) Diarra Austria Wien - Austria Lustenau 2:2 (1:2). Tore: 1:0 (4.) Ranftl, 1:1 (27.) Fridrikas, 1:2 (34.) Anderson, 2:2 (57.) Jukic. Gelb-Rote Karte: Surdanovic (Lustenau/87.).

Tore: 1:0 (4.) Ranftl, 1:1 (27.) Fridrikas, 1:2 (34.) Anderson, 2:2 (57.) Jukic. Gelb-Rote Karte: Surdanovic (Lustenau/87.). Sturm Graz - TSV Hartberg 0:0. Rot: Horvat (11./Notbremse/H.)

📊 Tabelle | Bundesliga Österreich