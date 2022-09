Spaltensturz auf Reichenspitze: Verletzter Bergsteiger (36) mit Heli geborgen

Brandberg – Zwei Österreicher (36 und 40 Jahre) unternahmen am Sonntag eine Bergtour auf die 3303 Meter hohe Reichenspitze im Gemeindegebiet von Brandberg. Gegen 11.50 Uhr überquerte der 36-Jährige in Zweier-Seilschaft einen überwechteten Bergschrund. Plötzlich brach unter seinen Füßen das Eis weg und er stürzte etwa vier Meter in die Spalte ab, ehe ihn sein Bergpartner halten konnte.