Spaltenstürze im Zillertal: Zwei Bergsteiger per Heli geborgen

Aufnahme vom Unglücksort. © ZOOM.TIROL

Brandberg – Zwei Österreicher (36 und 40 Jahre) unternahmen am Sonntag eine Bergtour auf die 3303 Meter hohe Reichenspitze im Gemeindegebiet von Brandberg. Gegen 11.50 Uhr überquerte der 36-Jährige in Zweier-Seilschaft einen überwechteten Bergschrund. Plötzlich brach unter seinen Füßen das Eis weg und er stürzte etwa vier Meter in die Spalte ab, ehe ihn sein Bergpartner halten konnte.

Bei dem Sturz zog sich der 36-Jährige eine Verletzung unbestimmten Grades am Arm zu. Der 40-Jährige setzte die Rettungskette in Gang, worauf der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen werden konnte. Im Einsatz stand die Bergrettung Mayrhofen, ein Rettungshubschrauber, der Hubschrauber des Innenministeriums und die Alpinpolizei.

Weiterer Spaltensturz im Zillertal