Hertha feierte ersten Sieg gegen Augsburg, Baumgartlinger eingewechselt

Augsburg - Hertha BSC hat in der 5. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Berliner gewannen am Sonntag beim FC Augsburg mit 2:0 (0:0), Dodi Lukebakio (57.) und Marco Richter (93.) erzielten die Treffer für den Hauptstadt-Club. Bei den Augsburgern wurde der langjährige ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger in der 36. Minute für den rotgefährdeten Carlos Gruezo eingewechselt. Für den 36-jährigen Neuzugang war es der erste längere Einsatz beim FCA.