Kleinflugzeug stürzte bei Duisburg knapp neben volles Zirkuszelt: Zwei Tote

Duisburg – Beim Absturz eines kleinmotorigen Flugzeugs am Sonntag bei der deutschen Stadt Duisburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Die Maschine sei nach dem Aufprall in Brand geraten. Um wen es sich bei den Getöteten handle, könne man noch nicht sagen. Das Kleinflugzeug stürzte auf den Parkplatz des Zirkus FlicFlac in der Nähe eines Güterbahnhofs. Mehrere geparkte Autos gerieten in Brand.