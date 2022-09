Souveräner Sieg in Berlin! Raiders Tirol im ersten Jahr gleich in die Play-offs

Klarer Erfolg für die Raiders in Berlin.

Innsbruck – „Play-offs, Baby“, meinte Swarco-Raiders-Headcoach Kevin Herron nach dem 37:10-Erfolg bei den Berlin Thunder ausgelassen. Und man konnte die Erleichterung des Coaches des Tiroler Footballvereins verstehen. Nach einem Grunddurchgang mit Höhen und Tiefen steht man nun im ersten Jahr gleich in den Play-offs der European Football League (ELF). Dort wartet allerdings ein richtiges Kaliber.

In den ersten beiden Vierteln brauchte Headcoach Herron erneut gute Nerven. Denn die Berlin Thunder nützten die Fehler der Tiroler und ließen sich auch nach dem späteren Rückstand nicht gleich abschütteln. Herron: „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen es zu Ende bringen. Das haben sie in Hälfte zwei dann auch gemacht.“

Und das nach vier Vierteln souveräne 37:10 bedeutete ein Stück Tiroler Football-Geschichte: Gleich im ersten ELF-Jahr steht man am kommenden Wochenende im Halbfinale. Der Stolz kannte beim Headcoach keine Grenzen: „Ich bin mehr als stolz auf die Jungs. Sie haben sich gewehrt, sich von Fehlern nicht umwerfen lassen.“ Die Belohnung hat es allerdings in sich: In Hamburg trifft man auf die Seadevils und damit auf das stärkste Team des Grunddurchgangs.