Sommer im September: Neue Woche startet mit viel Sonne in Tirol

Innsbruck – Noch gibt sich der Sommer in Tirol nicht geschlagen: Die neue Woche startet mit Sonnenschein, garniert mit ein paar Quellwolken und noch einmal fast 30 Grad. Aber auch Regen kündigt sich an: Am Mittwoch steigt laut Prognose der ZAMG die Schauerneigung, am Donnerstag wird es wohl recht regnerisch.

Am Montag trocknen Nebelfelder oder tiefe Restwolken im Laufe des Vormittags ab. Danach setzt sich in ganz Österreich vorübergehend sonniges Wetter durch, ehe sich am Nachmittag einige Quellwolken bilden. Im Bergland sind einzelne isolierte und kurzlebige Regenschauer möglich, in den meisten Regionen bleibt es jedoch trocken. In der Früh umspannen die Temperaturen 7 bis 17 Grad, am Nachmittag 21 bis 28 Grad.

Am Dienstag scheint von anfänglichen Nebel- oder tiefen Wolkenfeldern abgesehen zunächst recht häufig die Sonne. In Tirol ziehen aber schon am Vormittag in Richtung Bayern mehr und mehr Wolken auf. Ab dem Nachmittag sind Schauer und Gewitter möglich. Es bleibt warm bei maximal 23 bis 27 Grad. Im österreichischen Flachland bleibt es hingegen oft trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 18 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 29 Grad.

Recht sonnig und warm wird es in Tirol am Mittwoch. Die Südwestströmung bringt leicht föhniges Wetter. Tagsüber bilden sich wieder Wolken. Besonders über dem Bergland steigt dann die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an. Zu Tagesbeginn hat es 9 bis 16 Grad, im weiteren Verlauf werden 23 bis 28 Grad erwartet.

Am Donnerstag zieht eingelagert in eine südwestliche Höhenströmung eine Kaltfront von Westen her auf. In Tirol ist es zwar noch föhnig, die Wolken werden aber immer mehr. Schließlich setzt verbreitet leichter bis mäßiger Regen ein. Auch Gewitter sind möglich. Mit maximal 18 bis 22 Grad ist es nicht mehr so warm. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Südosten Österreichs. Die Frühtemperaturen liegen bei zehn bis 17 Grad, die Tageshöchstwerte bei 20 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.

