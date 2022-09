Im Mitteldrittel fanden die Haie den Schlüssel

Innsbruck – Im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der ICE Hockey League hatten die Innsbrucker Haie am Sonntag in der Tiwag-Arena Liganeuling HC Asiago zu Gast. Seitens der Gastgeber klopften Adam Helewka und Brady Shaw mit den ersten Chancen an, echte Hochkaräter waren zu Beginn aber Mangelware.