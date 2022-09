Neues Schuljahr beginnt in Wien, NÖ und Burgenland

Für rund 490.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag das neue Unterrichtsjahr. Anders als im Vorjahr gibt es zum Schulstart keine generelle Covid-Testpflicht, auch Masken müssen nicht getragen werden. Mit "Digitale Grundbildung" steht in den ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe und Mittelschule ein neues Pflichtfach am Stundenplan.