Wahlkampf in den Bezirken nimmt Fahrt auf

Spitzenkandidat ist LHStv. und Bauernbundobmann Josef Geisler. Er will sich weiterhin für die Anliegen der Zillertaler im Land Tirol einsetzen. Auf Platz zwei kandidiert die Bucher Bürgermeisterin Marion Wex, deren wichtigstes Steckenpferd für ihre mögliche zukünftige Arbeit im Landtag der Ausbau der Kinderbetreuung ist. Die Top 3 im Bezirk Schwaz komplettiert der Vomper VBM Klaus Mair, der sich als starke Stimme für die Menschen aus der Region und für die Wirtschaft einbringen will. Auf den Plätzen vier bis acht folgen Sarah Hanser aus Mayrhofen, der Strasser Gastronom Alois Rainer, Susanne Kröll aus Hainzenberg, die Stanser Pensionistenvertreterin Sylvia Lechner und BM Dominik Mainusch aus Fügen, der auf der Bezirksliste auf dem letzten Listenplatz kandidiert, jedoch an dritter Stelle auf der Landesliste prominent platziert ist.