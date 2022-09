TourismFastForward: Blick in die Zukunft des Reiseverkehrs

Mayrhofen – Mit einem Klick die öffentliche Verkehrsanbindung vom Urlaubsdomizil zur Sehenswürdigkeit sehen, mit einem weiteren Klick das richtige Öffi-Ticket dafür online kaufen. Das könnte in naher Zukunft in Tirol gängige Praxis sein – und noch viel mehr. Einen Einblick gibt TourismFastForward, das heuer unter dem Leitthema „Mobility in Tourism“ im Europahaus stattfindet und dabei auch Umweltschutz in den Fokus stellt.