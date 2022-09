Mutter wollte Foto machen: Kind in Söll von Kuh schwer verletzt

Söll – Ein Neunjähriger ist am Sonntag bei einer Wanderung in Söll von einer Kuh schwer verletzt worden. Die Mutter des Buben, eine 44-jährige Deutsche, wollte laut Polizei ein Foto ihrer Kinder mit dem Tier machen. Der Bub stellte sich dazu neben die Kuh, die nahe der Au Hochalm am Wegrand stand. Plötzlich bewegte die Kuh ihren Kopf, wodurch das Kind das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Der Neunjährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Arm. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)