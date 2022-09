Mehrere Tote: Schwere Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Kabul wurde am Montag von einer heftigen Explosion erschüttert. Es soll mehrere Tote, unter anderem auch unter Mitarbeitern der russischen Botschaft, geben.

Kabul – In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es in der Nähe der russischen Botschaft am Montag zu einer schweren Explosion gekommen. Die Straße zu der diplomatischen Vertretung wurde daraufhin von Sicherheitskräften der Taliban-Regierung gesperrt, wie ein Anrainer der Deutschen-Presse Agentur berichtete. Nach Berichten afghanischer Medien soll sich die Explosion ereignet haben, während zahlreiche Menschen vor der Botschaft auf ihr Visum warteten.