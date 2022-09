"Sonnenkraft-Milliarde" und Co.: Grüne starten mit Bedingungen in Wahlkampf

Innsbruck – Beim grünen Wahlkampfauftakt mitsamt Programmpräsentation für die Tiroler Landtagswahl hat Spitzenkandidat Gebi Mair am Montag mit Koalitionsbedingungen aufgewartet. Sollten die Grünen es wieder in eine Regierung schaffen, versprach er eine "Sonnenkraft-Milliarde", einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen Kinderbetreuungsplatz und in Sachen Transparenz ein "Anti-Gier-Paket" für Parteien. Mair rechnete damit, dass sich nach der Wahl "neue politische Konstellationen" auftun.

Ansagen über grüne Koalitionspräferenzen wollte Mair bei dem Auftakt, der als Pressekonferenz in Innsbruck abgehalten worden war, nicht treffen. Dagegen holte er zu deftiger Kritik an ÖVP und SPÖ aus. Die Schwarzen würden sich in einem "freien Fall" befinden, der auch am "Wahltag nicht vorbei sein wird", spielte Mair auf schlechte Umfragewerte des Koalitionspartners an. Die ÖVP habe es sich "zu lange gerichtet", die Menschen hätten die "Selbstbereicherungsmentalität satt". Auch über die SPÖ und deren Chef Georg Dornauer wusste Mair nicht viel Gutes zu sagen: "Dornauer denkt nur an Dornauer", befand er und führte sogleich die finanziellen Probleme der Wien Energie an sowie die Erhöhung des Fernwärmepreises sowie die Gebührenerhöhungen in Wien.