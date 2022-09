Alkohol- und Drogenkontrollen: Mit 1,8 Promille auf Felgen unterwegs

1479 Alkomattests wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tirol durchgeführt. Auch in den kommenden Wochen soll verstärkt kontrolliert werden. (Symbolfoto)

Innsbruck – Mehr als 200 Verkehrsunfälle in Tirol hatten in diesem Jahr bereits einen gemeinsamen Nenner: Hauptunfallursache Alkohol. Exakt 202 waren es in den ersten acht Monaten, berichtet die Polizei am Montag. Zum Vergleich: In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es in den ersten acht Monaten 146 bzw. 132, 2019 waren es 173.