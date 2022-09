Der ÖAMTC-Schutzbrief

Rund 162.000 ÖAMTC-Mitglieder in Tirol verlassen sich auf den Schutzbrief als Sicherheitsnetz für Notfälle.

Schutz in Österreich und Ausland

Der Schutzbrief beinhaltet für Österreich die Hubschrauber-Rettung, die Krankenrückholung, in Notfällen auch die Kinderrückholung, Übernachtungskosten und die Fahrzeug-Rückholung – entweder mit Transporter oder durch einen ÖAMTC-Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Abschleppkosten in Österreich bis 270 Euro im Schutzbrief enthalten.

Im Schutzbrief gedeckt: Abschleppungen im In- und Ausland bis 270 Euro.

Zusätzlich gilt der Schutz noch für ihre Kinder bis zum Ende jenes Kalenderjahres, in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden.

Die Leistungen gelten für die geschützten Personen auch dann, wenn sie getrennt unterwegs sind. Vielleicht ein Beispiel: Die Eltern verbringen ihren Urlaub in Italien. Zeitgleich fliegt der 17-jährige Sohn mit Freunden nach Griechenland und die 14-jährige Tochter fährt mit einer anderen Familie in Österreich den Donau-Radweg entlang. Die Deckung des Schutzbriefes gilt gleichermaßen für alle vier Personen.

Es gelten auch dann alle Leistungen für die geschützten Personen, wenn sie mit einem anderen Transportmittel unterwegs sind – also mit Bus, Bahn oder Flugzeug.

Bei Unsicherheiten und Fragen, die den Schutzbrief betreffen, können sich unsere Clubmitglieder natürlich gerne an uns wenden: entweder persönlich oder telefonisch an einem der 15 Stützpunkte in Tirol.