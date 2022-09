Thatcher-Fan Liz Truss: Wer ist die neue britische Premierministerin?

Die am 26. Juli 1975 geborene Truss wuchs zunächst in Schottland und später in einem wohlhabenden Vorort von Leeds auf. Später studierte sie in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaftswissenschaften. Gleichzeitig engagierte sie sich in der liberaldemokratischen Hochschulgruppe. Noch 1994 forderte sie beim Parteitag der Liberaldemokraten die Abschaffung der Monarchie.