Drei Verletzte bei Frontalkollision in Achenkirch

Die Unfallstelle in Achenkirch.

Achenkirch – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße in Achenkirch sind am Montagnachmittag drei Personen teils schwer verletzt worden. Zu der Kollision kam es gegen 15.15 Uhr, als eine 45-jährige Lenkerin in Fahrtrichtung Deutschland auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem Pkw eines 72-Jährigen zusammenstieß.