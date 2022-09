Vier Verletzte bei Unfall in der Höttinger Au, Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Ein missglücktes Wendemanöver in der Höttinger Au forderte am Montagnachmittag vier Verletzte. Gegen 16.40 Uhr war ein 22-Jähriger in der Höttinger Auffahrt mit seinem Auto in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Anna-Stainer-Knittl-Weg bog der Mann links ab, um umzudrehen.