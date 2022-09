Nadal im US-Open-Achtelfinale an Tiafoe gescheitert

Der Spanier verabschiedete sich in New York © APA

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal ist bei den US Open in New York überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger unterlag in der Nacht auf Dienstag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe 4:6,6:4,4:6,3:6. Damit ist nach der Nummer eins des Turniers, Titelverteidiger Daniil Medwedew, auch die Nummer zwei frühzeitig ausgeschieden. In New York wird es nun bei den Männern einen neuen Major-Sieger geben. Bei den Frauen zog Iga Swiatek ins Viertelfinale ein.

Nadal, der heuer die Australian Open und French Open gewonnen hatte, kassierte im 23. Grand-Slam-Spiel dieses Jahres die erste Niederlage. Der 36-Jährige war in Wimbledon wegen einer Bauchmuskelverletzung zum Halbfinale gegen den Australier Nick Kyrgios nicht angetreten. Nach dem Aus gegen Tiafoe übte der Mallorquiner schonungslos Selbstkritik. "Ich habe heute nicht gut gespielt. Ich stand einem Spieler gegenüber, der besser war als ich. Und deswegen habe ich jetzt einen Rückflug nach Hause."

Der Spanier war diesmal weder körperlich, noch spielerisch in der Lage, den wie entfesselt auftrumpfenden US-Amerikaner zu stoppen. Im Tennis müsse man "sehr schnell und sehr jung sein - und das bin ich im Moment nicht", sagte Nadal mit einem gequälten Lächeln. Für ihn sei es nun an der Zeit für "einen Neustart, es waren ein paar harte Monate". Wann er auf die Profitour zurückkehrt, ließ Nadal offen: "Wenn ich fühle, dass ich bereit für den Wettbewerb bin, dann werde ich da sein."

Auf den Weltranglisten-Dritten warten zudem ganz andere Herausforderungen. "Ich habe mich um sehr viel wichtigere Dinge zu kümmern als Tennis", sagte Nadal, der sich an die Seite seiner hochschwangeren Frau Xisca Perelló sehnte. "Jetzt ist der Moment, meinen ersten Sohn zu bekommen und darauf zu hoffen, dass alles gut wird."

Tiafoe ist derweil der jüngste männliche US-Profi im Viertelfinale der US Open seit Andy Roddick 2006. Der Außenseiter zermürbte den Weltstar mit fast 50 Gewinnerschlägen, teilweise rotzfrechen Bällen und dem typisch amerikanischen Selbstbewusstsein. "Ich habe keinen Druck. Ich bin hier, um das Turnier zu gewinnen. Ich will den ganzen Weg gehen", erklärte der 24-Jährige, der im Viertelfinale auf Andrej Rublew trifft. Der gleichaltrige Russe besiegte den Briten Cameron Norrie glatt mit 6:4,6:4,6:4 und hat damit nach 2017 und 2020 seine dritte Chance auf das Halbfinale in New York.

Für Nadals Landsmann Carlos Alcaraz ist nun der Weg frei, sich zur jüngsten Nummer eins der Geschichte zu krönen. Dafür muss der 19-Jährige ins Endspiel kommen. Der Weltranglisten-Vierte besiegte im Achtelfinale den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien in einem Fünf-Satz-Krimi nach fast vier Stunden mit 6:4,3:6,6:4,4:6,6:3. In einem Duell der Jungstars trifft Alcaraz am Mittwoch auf Jannik Sinner aus Italien. Der 21-Jährige bezwang den Belarussen Ilja Iwaschka ebenfalls in fünf Sätzen mit 6:1,5:7,6:2,4:6,6:3.

Sämtliche acht Viertelfinalisten - der Italiener Matteo Berrettini, der Norweger Casper Ruud, der Australier Nick Kyrgios sowie Karen Chatschanow aus Russland waren schon am Vortag in der Runde der besten Acht eingezogen - sind noch ohne Grand-Slam-Sieg. Die US Open werden daher neben einer neuen Nummer eins auch ein neues Siegergesicht küren.

Mit viel Mühe setzte sich unterdessen bei den Frauen die topgesetzte Polin Iga Swiatek gegen die ungesetzte Jule Niemeier mit 2:6,6:4,6:0 durch. Die deutsche Wimbledon-Viertelfinalistin war auch in Flushing Meadows schon gut auf Kurs in die Runde der letzten acht. Sie führte gegen Swiatek mit 6:2,2:1 samt Break, doch dann fing sich die French-Open-Siegerin. Nach insgesamt sieben Breaks im zweiten Durchgang glich die Polin nach Sätzen aus. Dann hatte Niemeier ihr Pulver verschossen.