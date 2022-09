Vorbildlich neu Gebautes in Tirol: Jury besichtigte Kandidaten vor Ort

Innsbruck – Es waren zwei intensive Julitage, an denen die aus den ArchitektInnen Sonja Gasparin, Florian Nagler und Armando Ruinelli gebildete Jury quer durch das Land tourte, um die potenziellen Anwärter für eine „Auszeichnung des Landes Tirol für Neues Bauen“ vor Ort zu besichtigen. Aus insgesamt 76 Projekten haben sie sich schließlich für 16 Nominierungen entschieden, welche einen der alle zwei Jahre für vorbildliche Bauten vergebenen Preise erhalten werden, wird am 10. November im Innsbrucker aut bekannt gegeben. Nominiert sind u. a. das BRG Sillgasse in Innsbruck, die Revitalisierung der Osttiroler Burg Heinfels, das Freizeit- und Sportzentrum Fließ oder das Steinbockmuseum in St. Leonhard. (TT)