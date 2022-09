Bezirksmesse Reutte ist auf Wanderschaft

Reutte – Sie ist die größte Regionalmesse Tirols und brachte Aussteller wie Besucher schon an verschiedensten Standorten in Reutte zusammen: die Reuttener Bezirksmesse, die seit 2012 unter dem Titel „Wirtschaftsmeile Außerfern“ stattfindet. Auch wenn es in den letzten Jahren auf der Freifläche des ehemaligen Firmengeländes der Reuttener Textilwerke nur zufriedene Gesichter und positive Resümees gab: Die Messe bleibt auf Wanderschaft. „Das RTW-Areal war ein super Standort, aber die Wirtschaftsmeile dort war auch mit Kosten von rund 200.000 Euro verbunden“, sagt Messeobmann Wolfgang Winkler. Die Messe 2024 soll wieder im Zentrum von Reutte stattfinden, die Leistungsschau quasi zu ihren Wurzeln zurückkehren. Zum einen sei unklar, was mit dem Linz-Textil-Areal passiere, „zum anderen wollen wir das Wort Meile wieder wörtlich nehmen und auf 1609 Metern, welche eine Meile misst, den Ortskern von Reutte zusätzlich beleben“, so der Geschäftsführer der WK Reutte. Wie dies dann genau aussehen soll, wisse man noch nicht. Winkler könnte sich aber vorstellen, sowohl den Park als auch den neu gestalteten Untermarkt in das Konzept einzubeziehen.