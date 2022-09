Alles begann im Jahr 2011: 100. Jazzknödel wird in Imst serviert

Imst – In Imst steht am Freitag, dem 8. September, ein wahrlich besonderes Jubiläum an: Da wird nämlich im Imster Gasthaus Hirschen der 100. Jazzknödel serviert. „Musikdirektor“ dieser Veranstaltung wird Saxophonist Florian Bramböck sein. Außerdem stehen Christian Wegscheider, Flo Hupfauf, Jakob Zimmermann, Florian Baumgartner, Mirko Schuler, Martin Schweissgut, Yvonne Moriel, Melanie Bong sowie Roland Heinz in der Jubiläumsformation.