Nach Messerattacken in Kanada: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Saskatoon – Einen Tag nach den Messerattacken mit zehn Todesopfern im ländlichen Kanada hat die Polizei einen der beiden verdächtigen Brüder tot aufgefunden. "Er hatte sichtbare Wunden, von denen wir im Moment nicht glauben, dass er sie sich selbst zugefügt hat", sagte die leitende Ermittlerin Rhonda Blackmore am Montag (Ortszeit) in Regina, der Hauptstadt der Provinz Saskatchewan. Die Leiche des 31-Jährigen sei in hohem Gras im Indigenen-Reservat James Smith Cree Nation gefunden worden.