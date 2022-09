„Wenn i durchgea durchs Tal“: Besondere Kulisse für Chöre in Schmirn

Auch der Nationalparkchor aus Graubünden singt am 18. September in Schmirn.

Schmirn – Das wunderschöne Schmirntal umrahmt von beeindruckenden Bergen bietet am 18. September die Kulisse für 240 Sängerinnen und Sänger. Im Rahmen der Veranstaltung „Wenn i durchgea durchs Tal“ wandern Besucher entlang eines Rundwegs durch das Schmirner Hochtal und können an sechs Bauernhöfen und Gasthöfen den Darbietungen von zwölf Chören lauschen. Die Chöre kommen aus Tirol, Südtirol, Salzburg, Kärnten, Bayern und der Schweiz. An jeder Station gibt es neben den musikalischen Highlights auch regionale Köstlichkeiten: Von süßen Krapfen oder einem herzhaften Karreesteak bis hin zur Suppe ist für jeden Geschmack etwas dabei.