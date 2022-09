Es läuft gut mit Kenianern in Kals: Spitzentalente trainieren in Osttirol

Vier Mitglieder der rund 20-köpfigen kenianischen Spitzensportler-Gruppe waren gestern im TVB-Büro in Lienz zu Gast, um über ihre Erfahrungen in Osttirol zu berichten. Während es für Patrick Kipngeno und Philemon Kiriago der erste Besuch ist, kommt Joyce Njeru zum zweiten Mal nach Kals, Dennis Lopua schon zum dritten Mal. „Wenn wir als Coach mit den Amateuren laufen, dann bewundern wir, wie sehr sie sich anstrengen“, zollt der 29-jährige Dennis Lopua den Hobbysportlern Anerkennung.

Für Thomas Krejci und Martin Gratz hat Osttirol als so genannter „Running Hub“ – das ist ein Dreh- und Angelpunkt – für die Läuferszene in den Ostalpen eine große Zukunft. „Bisher gilt nur St. Moritz in der Schweiz als bekannte Höhendestination fürs Läufertraining. Kals eignet sich aber genauso“, meint Gratz. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Leader-Projekt im Laufen. (co)