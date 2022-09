Kinder für Foto zu Kühen gestellt: Neunjähriger in Söll verunfallt

Söll, Innsbruck – Bei schönstem Wanderwetter war eine 44-jährige Deutsche am Sonntag in Söll mit ihren Kindern im Bereich Au Hochalm unterwegs. Gegen 12.20 Uhr stießen die Urlauber im Bereich des markierten Wanderweges dann auch auf Weidevieh. Darauf wollte die 44-Jährige gleich Fotos von ihren Kindern mitsamt Kühen anfertigen.

Dazu begab sich ihr neunjähriger Sohn in die unmittelbare Nähe einer dort stehenden Kuh, welche sich am Wegrand außerhalb des Wanderweges befand. Plötzlich und unerwartet bewegte die Kuh ihren Kopf, wodurch das Kind das Gleichgewicht verlor. Darauf stürzte der Neunjährige zu Boden und verletzte sich dabei schwer am Arm. Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber von der Au Hochalm weg in das Krankenhaus Kufstein geflogen werden.