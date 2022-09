Auch nach Goa-Party in Seefeld: Autolenker gerieten in Planquadrat

Innsbruck – In der Nacht zum Sonntag führte die Tiroler Polizei im gesamten Bundesland eine Alkohol- und Drogen-Schwerpunktaktion durch. Grund dafür bestand: Im heurigen Jahr ereigneten sich in den ersten acht Monaten bereits 202 Verkehrsunfälle mit der Hauptunfallursache Alkohol (zum Vergleich: 2020/2021 waren es 146 bzw. 132; 2019 waren es vor der Pandemie 173).

Ein besonderes Augenmerk wurde diesmal auf eine Goa-Party in Seefeld gelegt, wobei besonders geschulte Bedienstete und Vortestgeräte in Bezug auf „Drogen im Straßenverkehr“ zum Einsatz kamen. Beim Sondereinsatz konnten 22 Lenker angehalten, kontrolliert und wegen Alkohol/Drogen beanstandet werden; 16 davon befanden sich in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand bzw. verweigerten die Vorführung zur Untersuchung beim Arzt.