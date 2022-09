Vierte Impfung gegen Corona dringend geraten: Info-Kampagne zum Impfen

Nun gibt es eine Impf-Kampagne des Gesundheitsressorts, der Ärzte- und der Apothekerkammer. 3,5 Millionen Euro sind vorerst dafür budgetiert. Der Slogan: „#GemeinsamGeimpft“, ein Video dazu ist produziert worden. Im Zentrum der Informationsinitiative, die bis Weihnachten läuft: Beratung. „Wir müssen direkt mit den Menschen in das Gespräch kommen, ihre Fragen individuell beantworten“, befindet Rauch. „Das kann nicht die Politik tun“, das sei Aufgabe von Hausärzten und Apothekern. Auch was Medikamente gegen Corona anlangt, werde aufgeklärt. Vorrangige Zielgruppe sind laut Rauch ältere Menschen („wegen des Risikos, schwer zu erkranken“), detto Jugendliche und junge Erwachsene („In diesen Altersgruppen ist die Durchimpfungsrate noch vergleichsweise niedrig“). Faktum sei: „Die vierte Impfung reduziert das Risiko zu sterben um vier Fünftel, jenes für einen Krankenhausaufenthalt auf die Hälfte.“

4,5 Millionen „Erinnerungsschreiben“ gehen ab Ende September an jene Bürger, deren letzte Impfung länger als sechs Monate her ist.

Zu Kritik an den Altersempfehlungen des NIG – „undifferenziert“ und „intransparent“ nennt sie der Epidemiologe Gerald Gartlehner – sagt Rauch: Er wolle sich nicht in „den nächsten Streit“ von Fachleuten einmischen. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder unterschiedliche Einschätzungen von Experten gegeben. „Das Nationale Impfgremium wägt sehr wohl sehr sorgfältig ab, welche Empfehlungen es ausspricht. Es hat mein Vertrauen, was diese Empfehlungen angeht.“