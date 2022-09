Bericht zu Cyberkriminalität: Hacker attackieren öfter kleine Firmen

Innsbruck – Cyberangriffe werden nicht nur massiv mehr. Kriminelle attackieren auch immer öfter kleine Unternehmen und verursachen in immer mehr Branchen Störungen und Schäden. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Cloud-Security-Anbieters Barracuda über die Entwicklung von Ransomware-Bedrohungen hervor. Bei diesen Schadprogrammen wird meist ein Verschlüsselungsprogramm in das Computersystem eingeschleust, mit dessen Hilfe ein Eindringling den Zugriff auf Daten, deren Nutzung oder auf das ganze Computersystem verhindern kann.

Bei 106 öffentlichkeitswirksamen Angriffen, die sich Barracudas Analysten näher angesehen haben, sind die Hauptziele nach wie vor Bildung (15 %), Kommunen (12 %), Gesundheitswesen (12 %), Infrastruktur (8 %) und Finanzwesen (6 %). In allen Bereichen gab es Zuwächse. „Insbesondere die Angriffe auf kritische Infrastrukturen haben sich im untersuchten Zeitraum vervierfacht“, so das Unternehmen. Viele Unternehmen melden Vorfälle nicht. Die Attacken würden oft raffiniert ausgeführt und seien für kleine Betriebe extrem schwer zu bewältigen. Der Bedarf an Sicherheitslösungen sei so groß wie noch nie. (wer)