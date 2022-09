Haushaltsenergiepreise im Juli um 50 Prozent gestiegen

Trotz der angespannten Situation an den Großhandelsmärkten, seien die Strompreise gegenüber dem Juli des Vorjahres verhältnismäßig moderat gestiegen. Das sei auf das Greifen von Entlastungsmaßnahmen zurückzuführen, die bereits im Laufe des Jahres umgesetzt wurden. Die Energieagentur verwies hier auf den Entfall der Ökostromkosten, die Senkung der Elektrizitätsabgabe und den Energiekostenausgleich. Entwicklungen im Großhandel werden an Haushalte meist verzögert weitergegeben, zahlreiche Energieversorger hätten zuletzt allerdings Preiserhöhungen angekündigt oder umgesetzt. Die Energieagentur rechnet deshalb mit großen Preissteigerungen für Haushalte im September.

Beachtliche Preissteigerungen verzeichnete die Energieagentur im Juli bei Holzpellets und Brennholz. Pellets verteuerten sich im Jahresvergleich um 75,2 Prozent, gegenüber Juni lag die Steigerung bei 15,4 Prozent, obwohl die Pelletpreise in der Vergangenheit vergleichsweise stabil gewesen seien. Grund für die Verteuerung seien die höheren Kosten für Treibstoff und Strom, die sich nun auch auf die Pelletproduktion niederschlagen würden. Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Pellets zuletzt gestiegen, in Österreich seien die hohen Preise hauptsächlich durch limitierte Produktions- und Logistikkapazitäten zu erklären. In den nächsten 2 Jahren sollen hierzulande elf neue Pelletierwerke in Betrieb gehen.