Söhnchen Cyan: Adriana Lima ist zum dritten Mal Mutter geworden

Berlin – Das brasilianische Topmodel Adriana Lima ist zum dritten Mal Mutter geworden. Ihr Sohn namens Cyan sei bereits am 29. August zur Welt gekommen, schrieb die 41-Jährige am Montag auf Instagram und lud dazu ein Foto hoch, auf dem ein Auge ihres Babys zu sehen ist. "Cyan ist die Farbe zwischen Grün und Blau im sichtbaren Lichtspektrum. Cyan ist die Farbe der Gewässer von Bora Bora und den Malediven, Orte auf der Bucket-List (Wunschliste) unserer Familie. Cyan ist jetzt unsere Lieblingsfarbe... die Augenfarbe unseres kleinen Jungen. Willkommen in unserer Welt", schrieb Lima weiter.