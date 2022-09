Kein Streik am Mittwoch: Piloten und Lufthansa einigen sich

Symbolbild. © APA/dpa-Zentralbild/Soeren Stache

Frankfurt, München – Der geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa findet voraussichtlich nicht statt. Nach dpa-Informationen einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt. Details wurden noch nicht bekannt.

Entgeltliche Einschaltung

Die AUA-Mutter Lufthansa und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit haben am Dienstag noch einen Anlauf zur Lösung des Konflikts genommen. Man treffe sich zu Verhandlungen, bestätigten beide Seiten in der Früh. Die VC hatte in der Nacht eine zweite Streikwelle ab Mittwoch angekündigt, die nur durch ein "ernstzunehmendes Angebot" von Lufthansa verhindert werden könne. Unterdessen kündigte die Airline an, massiv Personal aufbauen zu wollen.

Pläne für massiven Personalaufbau

Bei der ersten Streikwelle am vergangenen Freitag hatte die Lufthansa das gesamte Programm ihrer Kern-Airline abgesagt. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren fielen aus und das Unternehmen erlitt nach eigener Aussage einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Mio. Euro.

Inmitten des laufenden Streits gab der Konzern Pläne für einen massiven Personalaufbau bekannt. "Fast 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir bis Ende nächsten Jahres einstellen, das heißt ganz grob 1000 Mitarbeiter pro Monat", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei einem Pressegespräch am Montagabend. Dabei handle es sich um 12.000 ganz neue Beschäftigte und rund 8000, die als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Begründet wurde das mit dem Abflauen der Coronakrise.

Während der Pandemie, die den Luftverkehr weltweit lange lähmte, war die Airline-Gruppe von knapp 140.000 auf rund 100.000 Beschäftigte geschrumpft. An manchen Stellen war zu viel Personal abgebaut worden, was zu generellen Problemen im Betriebsablauf in diesem Sommer aufgrund von Personalmangel führte. Doch die Lage habe sich nach den "dunklen Stunden im Juli" stabilisiert, wenn auch die Pünktlichkeitsquote mit nur zwei Dritteln der Flüge noch nicht hinnehmbar sei.