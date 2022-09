Trainer-Posse um Kraft war ein klassisches Eigentor

Helmut Kraft und die SPG Silz/Mötz setzen ihren Weg nach einem Donnerwetter am Wochenende gemeinsam fort.

In einer Beziehung kommt man nicht immer auf einen gemeinsamen Nenner. Man streitet – und versöhnt sich wieder. Ganz normal. Auch Silz/Mötz-Obmann Christian Kranebitter wählte dieses Beispiel, um den Konflikt mit seinem Ex- und Neo-Trainer Helmut Kraft einzuordnen.

Irgendwie hat er da Recht. Das große Aber: Wenn eine Partnerschaft in die Brüche geht, dann sollte das nicht sofort in der Zeitung stehen. Damit man sich einen Tag später – wenn man es sich anders überlegt hat – wieder händchenhaltend in der Öffentlichkeit blicken lassen kann. Ohne zum Gespött zu werden.