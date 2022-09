75-jähriger Kärntner starb nach Absturz mit dem Traktor

Krems in Kärnten – Ein 75-jähriger Mann ist am Montag nach einem Absturz mit seinem Traktor im Gemeindegebiet von Krems in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) gestorben. Laut Polizei hatte der Kärntner zuerst reanimiert werden können, er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort starb er jedoch, teilte eine Kabeg-Sprecherin auf APA-Anfrage mit.