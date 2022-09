Nur Porsche trübt die große Party bei Verstappen und Red Bull

Innsbruck – Der aktuelle „Boom“ der Königsklasse auf vier Rädern und Red Bulls Rückkehr auf den WM-Thron haben ihren Wert. Die Macht der Teambesitzer hat zugenommen, ein Formel-1-Einstieg ist längst keine Frage des Geldes mehr. Das musste auch der deutsche Autohersteller Porsche akzeptieren. Zumindest lässt sich dieser Schluss ziehen, wenn man die Worte von Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko am Rande des Zandvoort-Grand-Prix richtig interpretiert. Just an jenem Ort, wo sein Schützling Max Verstappen die nächste Demonstration abgeliefert hat.