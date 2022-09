15-Jähriger mit aufgemotzem Moped von der Polizei in Thaur erwischt

Thaur – Ein Jugendlicher fuhr am Montagabend mit seinem Moped direkt in eine Polizeikontrolle in Thaur: Das brachte ihm eine Anzeige ein. Denn die Polizisten erwischten den 15-Jährigen bei ihrer Kontrolle um 22.15 Uhr mit einem widerrechtlich umgebauten Fahrzeug.