Bei 34 öffentlichen Gebäuden: Innsbruck dreht das Licht früher ab

Die öffentliche Beleuchtung der Stadt war bereits in den Jahren 2015 bis 2020 auf eine effizientere LED-Technologie umgestellt worden. Jährlich sei so bereits der Stromverbrauch von ca. 800 Durchschnittshaushalten eingespart worden. Die Stromkosten hätten sich – trotz gestiegener Strompreise – aufgrund des stark reduzierten Energieverbrauchs im Betrachtungszeitraum 2014 bis 2021 nahezu halbiert, unterstrich IKB-Vorstandsvorsitzender Helmuth Müller. Innsbruck sei die erste Landeshauptstadt in Österreich, die ihre öffentliche Beleuchtung vollständig auf LED umgestellt hat, so Bürgermeister Willi. (TT.com, APA)