Goldenes Dachl und Co: In Innsbruck wird es früher dunkel

Innsbruck – Ja. Es herbstelt. Und Ja. Man merkt „den Tag“, wie der Tiroler gerne an dieser Stelle sagt. In Innsbruck wird es früher dunkel. Ganz unabhängig vom herannahenden Herbst. Denn die Stadt spart künftig Strom und beleuchtet diverse Sehenswürdigkeiten eine Stunde kürzer. Jetzt also doch. Nachdem BM Georg Willi in einer derartigen Maßnahme vor wenigen Wochen noch zu wenig Einsparungen sah – die TT berichtete –, kommt sie nun sehr schnell. Der Effekt? Eher symbolisch.