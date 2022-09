Bärin starb im Trentino nach Betäubung für Routine-Eingriff

Trient – Eine Bärin ist am Montagabend im Trentino bei einer Routine-Operation gestorben, bei der das Halsband, das das Tier seit Juli 2021 trug, ersetzt wurde. Erste Untersuchungen des Veterinärteams ergaben, dass das Tier in der Schlauchfalle starb, kurz nachdem die Betäubung wirkte. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos, teilt die Provinz Trient am Dienstag mit.