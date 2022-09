„Abrechnung mit dem Establishment": Grosz hält Wutrede vor der Hofburg

Gerald Grosz reichte am 25. August 2022 seine Unterstützungserklärungen ein.

Wien – Präsidentschaftskandidat Gerald Grosz hat in einer Art Beschimpfungsorgie vor der Hofburg am Dienstag sein Wahlprogramm präsentiert. Dieses beinhaltet die sofortige Entlassung der Regierung, die Auflösung des Parlaments, die Ausrufung von Neuwahlen, den Austritt aus der EU und ein Ende der Russland-Sanktionen. Grosz bezeichnete die Bundesregierung und den amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als "Establishment", das das Land in den Ruin geführt habe.