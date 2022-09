Weihnachtsshow mit Helene Fischer fällt auch 2022 wieder aus

Mainz – Die „Helene Fischer Show" zu Weihnachten fällt auch in diesem Jahr aus. Die Fernsehshow mit der Sängerin im ZDF hat jahrelang am ersten Weihnachtstag Millionen Zuschauer begeistert. Zuletzt wurde sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Planung und Umsetzung der Show „als eine der größten und aufwendigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden", sagte eine ZDF-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.